德國內閣批准法案 加速擴張氫能設施建設

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（中央社柏林31日綜合外電報導）由於柏林當局希望利用氫能來幫助歐洲最大經濟體德國脫碳，政府消息人士表示，德國內閣批准一項加快氫能基礎設施、進口及生產設施建設的法案。

路透社報導，「氫能加速法」（Hydrogen Acceleration Law）將賦予氫能基礎建設「首要公共利益」的地位，這表示當局將在批准過程中優先處理這些建設計畫。

根據這項研擬的法案，批准程序將簡化及數位化，並縮短挑戰氫能專案的法律案件和環境影響評估所需時間。

德國為了協助鋼鐵和化工等無法電氣化的高汙染產業減少溫室氣體排放，並降低對進口化石燃料的依賴，希望擴大使用氫能作為未來能源來源。

這項加速法案主要將惠及能利用能源把氫從水中分離出來的電解槽設備，只要能證明這種設備可以在2029年底前至少使用80%再生能源。

德國的執政聯盟上月同意為國家未來的氫能網絡建立融資機制，並為投資者提供破產保護。

德國政府3月曾表示，將撥出高達35.3億歐元公共資金，在2027年至2036年間採購綠氫及其衍生產品。

不過，這項法案並未包含加速興建未來將轉型為氫氣發電廠的新天然氣電廠，而這是能源產業的一項關鍵需求。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130601