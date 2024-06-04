日本調查 紙本學習比數位機器更有助記憶及專注

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本富山大學副教授山田正明等人組成的研究團隊調查發現，用紙本學習比用數位機器更易於記憶及保持專注。

日本讀賣新聞報導，這項研究成果已刊登在英國醫學期刊網站BMJ Open。

這項研究在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成網路學習增加的2022年4月到5月間，以富山大學醫學院及藥學院共939位學生作為問卷調查對象，共獲得344人回答。

調查結果顯示，不論是在「記憶」還是「專注」的部分，都有超過7成受訪學生認為透過紙本學習優於數位機器。

至於「易於理解」的部分，紙本與數位機器的擁護者各約3成多，而認為兩者一樣的比率也是3成多。

但當調查把使用數位機器學習時間長度分為3種，分別是不滿2小時、2小時到4小時，及超過4小時，被問到「易於理解」這部分，結果發現學習時間愈長，學生認為數位機器優於紙本的比率有所增加，在「超過4小時」部分有44.3%的學生認為數位機器比紙本更易於理解。

如果反過來看「記憶」與「專注」部分，不論是上述哪一種學習時間長度，都只有不到10%學生認為數位機器表現優於紙本。

山田說，數位機器能在「易於理解」部分較受學生青睞，主要是因為擁有能在短時間完成資料搜尋，及利用語音學習語言等優勢。

不過，山田說，在有助深度學習的「記憶」及「專注」部分，透過紙本學習還是比較理想。

由於8成受訪學生都認為數位機器比紙本更容易造成眼睛疲勞，山田表示，雖然現在連中小學生都在推動使用數位機器學習，但建議應該要限制使用時間，以紙本學習為主。（譯者：黃名璽）1130604