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各國承諾再生能源容量2030年增2倍 進度不如預期

2024/6/4 20:51
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）國際能源總署今天表示，作為遏制全球暖化的一環，各國在聯合國氣候談判中同意在2030年底前將再生能源容量增加2倍，進度卻不如預期。

法新社報導，國際能源總署（International Energy Agency, IEA）分析近150個國家的政策、計畫和預估發現，這些國家在未來6年內的再生能源容量僅可達到8000百萬瓩（GW）。

這將遠低於去年底在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）承諾。當時超過110國承諾將再生能源容量提升至1萬1000 GW，以達成將全球暖化升幅相較工業化前水準，控制在攝氏1.5度內的目標。

IEA表示：「各國的雄心和計畫實施還不足以達成COP28設定的關鍵目標。」

但總部設於巴黎、為已開發國家提供諮詢服務的IEA於分析報告附帶的聲明中表示，各國政府有工具能在未來幾個月內利用「國家自訂貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）加大力度。

「國家自訂貢獻」是各國為減少導致地球暖化的溫室氣體排放所訂定的減碳目標。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「（將再生能源容量）增加兩倍雖雄心勃勃，但只要各國政府迅速將承諾轉為行動計畫，目標仍得以實現。」

對於達成COP28另一項重要協議－擺脫化石燃料而言，大規模部署太陽能、風能和其他再生能源至關重要。

自2015年達成具里程碑意義的氣候協議「巴黎協定」（Paris Agreement）以來，隨著價格大幅下降，全球平均每年新增11%的再生能源發電裝置。

IEA在先前的報告中曾提到，僅去年便新增近510 GW再生能源容量，相比2022年成長50%，創下過去20年來最快成長率。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130604

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