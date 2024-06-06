IEA：全球潔淨能源投資 太陽能發電領域獨占鰲頭

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）國際能源總署（International Energy Agency, IEA）今天表示，投入太陽能發電領域的資金已超過其他所有電力來源的總和，預計今年將達到5000億美元（約新台幣16兆元）。

法新社報導，世界頂尖能源研究機構IEA在「世界能源投資報告」（World Energy Investment）中預測，今年全球潔淨能源投資將達到2兆美元，是化石燃料投資的2倍。

報告顯示，對再生能源和電網的投資總額去年首次超越化石燃料的投資額。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在該機構年度「世界能源投資報告」附帶的聲明中表示：「儘管在充滿挑戰的經濟情勢下，潔淨能源投資仍創下新紀錄，顯示出全球新能源經濟的發展動力。」

世界各地的企業和政府都在增加潔淨能源生產方面的支出，以減少燃燒化石燃料所帶來的碳排放，這些碳排正引起致命的氣候變遷。

報告指出，供應鏈改善以及成本下降正在推動各種形式潔淨能源的投資成長，其中包括太陽能板、風力發電機、電動車、熱泵和核能發電等。

對於再生能源和核能發電的投資總額預計將達到火力發電的10倍，其中以太陽能發電為首，而中國是最大投資者。報告指出：「投入到太陽光電板上的資金已超過其他所有發電技術總額。」

太陽能板的成本在過去2年下降了30%，「由於太陽能模組價格下降刺激新的投資，對太陽光電板的投資今年預計會成長到5000億美元」。

相比之下，全球上游石油和天然氣投資今年延續去年的增長趨勢，預計成長7%，來到5700億美元。

然而，IEA警告，「世界上許多地區的能源投資流量存在巨大不平衡和短缺」，在這些地區進行潔淨能源專案的成本依然高到令人望之卻步。

除去再生能源巨頭中國，新興經濟體和開發中經濟體向再生能源已投入的3000億美元，仍「遠低於滿足其中許多國家日益增長的能源需求所需金額」。

比羅爾表示：「必須採取更多措施來確保投資去到最有需要的地方。」

IEA提到，要達成全球減少有害碳排的中期目標，就需要在2030年底前將再生能源投資增加1倍。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130606