巴西副總統：與中國脫碳領域投資合作將增加

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西副總統奧克明今天與中國國家主席習近平在北京會晤後，結束訪中行程。奧克明在北京記者會上說，兩國貿易投資合作關係將持續成長，尤其是在脫碳（decarbonization，去碳化）領域。

巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）今天在北京記者會上說明巴西和中國目前經歷的發展時刻和戰略夥伴關係，並引述巴西社會學家佛萊瑞（Gilberto Freire）在65年前已經預言兩國的發展和重要性，宣稱「巴西是熱帶的中國」。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，過去20年，中巴貿易流量成長至17倍，從90億美元增加到目前1570億美元，意味著創造新的就業機會和提高巴西人的收入。

奧克明在記者會上說明本週巴西參議院通過「國家綠色交通和創新計畫」（Mover）的重要性，該專案將於下週在眾議院投票。未來幾年，Mover在巴西汽車產業鏈上的投資將達1300億巴西幣（約新台幣7928億元）。

Mover將促進擴大對能源效率的投資，鼓勵創新和快速脫碳，預計在2024至2028年間，為投資於脫碳並符合計畫基本要求的公司提供約巴西幣190億元的稅收優惠。

奧克明表示，通過Mover，巴西將擁有純電動車（all-electric vehicle）、插電式混合動力車（PHEV）、混合動力車（hybrid vehicle）、電池電動車（BEV）和靈活燃料汽車（FFV），巴西的電動車發展潛力將成為世界標杆。

奧克明還提到巴西生產的第一代和第二代乙醇，第一代是將蔗糖變成酒精，第二代是將甘蔗秸稈、葉子和甘蔗渣轉化為纖維素，然後變成燃料。

奧克明表示，世界各國正積極尋找達到零碳排放的方式，淘汰燃油車以應對氣候危機，車廠自然要與時俱進，研發電動車等替代方案。

為吸引中國兩家汽車製造商比亞迪（BYD）和長城汽車（GWM）在巴西投資設廠量產，巴西已採取對電動汽車逐步調高進口稅（從10%到35%）和減少進口配額（從4萬輛到零）的辦法。

關於巴西成為中國的地緣戰略和地緣政治盟友，奧克明說，中國是巴西的主要貿易夥伴，但美國是巴西最大的投資夥伴，相信與中國的夥伴關係將得到加強，因為兩國都選擇堅持和支持多邊主義。（編輯：馮昭）1130608