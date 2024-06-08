COP29主席：主辦國亞塞拜然將繼續增產化石燃料

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（中央社波昂7日綜合外電報導）今年聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）將在西亞國家亞塞拜然召開，會議主席巴巴耶夫今天告訴法新社，亞塞拜然在投資較潔淨能源「同時」會繼續增產化石燃料。

亞塞拜然的天然氣出口量正在大增，且聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本週再次呼籲各國「逐步淘汰」化石燃料，但現任亞塞拜然生態與天然資源部部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）仍替他的國家主辦這場世界最重要氣候峰會辯護。

COP28去年在阿拉伯聯合大公國召開，COP29則將於今年11月在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場。對於聯合國氣候峰會連續2年在致力於發展甚至更多化石燃料的國家舉行，環保運動人士已表達沮喪。這類燃料對於造成全球暖化要負最大責任。

亞塞拜然總統最近稱亞塞拜然的天然氣儲量是「上天的禮物」，並承諾會替其他想要開採更多石油和天然氣的化石燃料導向經濟體挺身而出。

曾任石油公司高層主管的巴巴耶夫在德國波昂接受獨家訪問時說，亞塞拜然是一個天然氣出口國，也將繼續增產以滿足需求。

他表示：「我們正打算在幾年內增加天然氣產量，但與此同時也會擴大我們的再生能源計畫。我認為天然氣生產和再生能源可能同時並行發展。」他稱亞塞拜然已正在投資數項重大的潔淨能源計畫。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130608