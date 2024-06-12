研究：一氧化二氮排放超預期 危及氣候變遷目標

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）一項今天發表的大型研究報告發現，全球的一氧化二氮（nitrous oxide）排放量超乎預期，使得控制全球暖化的目標陷入危急。

法新社報導，這份報告引用全球數以百萬計的大氣測量數據，揭示與人類有關的一氧化二氮濃度急遽上升。

這樣的結果令研究人員擔憂人類在遏止一氧化二氮排放量上做得太少。一氧化二氮是一種強效溫室氣體，絕大部分源自農業製造。

科學家說，一氧化二氮使地球大氣溫度上升的效應是二氧化碳的300倍以上，且會存留超過1世紀。

「全球一氧化二氮預算」（Global Nitrous Oxide Budget）報告根據58名國際研究人員專業知識做出的統計顯示，截至2020年的40年內，一氧化二氮排放量上升40%。

因此，在2022年，大氣中的一氧化二氮濃度升至336ppb，比前工業化時代高出25%。

研究報告主要執筆人、波士頓學院（Boston College）的田漢勤（Hanqin Tian）表示，一氧化二氮上升幅度比聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）先前預測多出許多。

田漢勤指出，如果要把全球暖化限制在巴黎協定（Paris Agreement）制定的攝氏2度目標以內，就必須減少一氧化二氮排放量。

他說：「減少一氧化二氮排放量是唯一解方，因為目前尚無能從大氣中消除一氧化二氮的技術。」

一氧化二氮又稱為笑氣，與二氧化碳和甲烷一樣，是3種關鍵溫室氣體之一，會釀成人類造成的氣候變遷。一氧化二氮也會汙染土壤、水與空氣，並消耗臭氧層。

田漢勤說：「如果我們還有機會避免最糟的氣候變遷效應，全球溫室氣體正應該快速降至淨零排放，但一氧化二氮排放量卻在這時候增加。」

這份報告指出，農業是最大的罪魁禍首，在截至2020年的10年間，占了近3/4的人為一氧化二氮排放量。其他來源為化石燃料、廢棄物與廢水，還有生物質燃燒。

報告發現，在截至2020年的40年內，一氧化二氮的農業排放量上升67%，主要可歸咎於以氮為基礎的肥料與動物排泄物。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）首席研究員卡納德爾（Pep Canadell）說，雖然全球正在實施遏止其他溫室氣體的政策，但一氧化二氮排放量實際上卻不受限制地攀升。

共同主導這項研究的卡納德爾接受法新社訪問時說：「我們在遏止一氧化二氮上必須更積極，我們沒有任何政策，付出的努力也非常有限。」

政府間氣候變遷問題小組估計，一氧化二氮占了所有溫室氣體排放量的6.4%。這個數字預計將在未來數年攀升。

然而，這項新研究發現，如果要把全球暖化控制在攝氏2度以內，人為一氧化二氮排放量必須在2050年之前減少約20%。

報告提到，中國、印度、美國、巴西、俄羅斯、巴基斯坦、澳洲和加拿大是排放一氧化二氮最多的國家，部分原因是這些國家迅速增長的人口，以及對食品產業的需求攀升。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130612