日本電扶梯離奇意外 高齡婦人疑遭夾不治

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本東京都西東京市一間超市，今天上午發生高齡婦人倒臥在電扶梯扶手帶入口附近，疑似頸部遭夾，雖然被送醫急救，但最後仍宣告不治。警方正調查詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午10時30分左右，警方接獲通報指出在西東京市一間超市，「有人頸部被電扶梯夾住」。

警方與救護隊員趕赴現場後，發現高齡婦人倒臥在電扶梯扶手帶入口附近，疑似頸部遭夾。警方研判婦人可能是搭乘電扶梯從1樓要前往地下1樓時跌倒，目前正詳細調查事發狀況。

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位於茨城縣水戶市的JR水戶站，今年3月26日也發生一起類似死亡意外，一名72歲男性被發現倒臥往上運行的電扶梯出口處，且上衣下擺遭捲入送醫後不治。警方表示，經司法解剖死因為胸腹部壓迫造成窒息。

更早之前，JR水戶站2009年也曾發生一名50多歲女性因披肩遭電扶梯捲入死亡意外，茨城縣警方呼籲民眾多加留意，「平常使用的電扶梯潛藏著意想不到的危險」。（譯者：黃名璽）1130612