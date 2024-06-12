韓國西南部發生規模4.8地震 全國多地感受搖晃

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（中央社首爾12日綜合外電報導）根據大韓民國氣象廳（Korea Meteorological Administration），韓國西南部今天發生規模4.8地震，目擊者通報聽見「雷鳴般的聲響」，但未傳出重大災損。

法新社報導，據氣象廳表示，地震發生於上午8時26分，震央在全羅北道扶安郡西南方4公里處，震源深度僅8公里；扶安郡位於首爾以南約205公里。

全國民眾都接獲地震警報簡訊，建議受影響地區居民注意可能墜落的物體和餘震。

國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）指示有關當局採取「徹底」的應對措施；韓國媒體報導，世宗巿（Sejong）、大田市（Daejeon）和天安市（Cheonan）也出現了噪音和震動。

扶安郡居民梁瑞賢（Yang Seo-yeon，音譯）告訴法新社，早上準備上班時，她聽見了「雷鳴般的轟隆聲」。

她說：「聽起來像是我在一個巨大的建築工地中間，然後我家開始搖晃。」

有關當局表示，截至今天上午，並未傳出重大災損。

與鄰國日本不同的是，朝鮮半島鮮少發生嚴重地震。

韓國迄今發生最強烈的地震，是2016年9月侵襲東南部城市慶州（Gyeongju）的規模5.8地震。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1130612