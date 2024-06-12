為達成歐洲脫碳目標 航空業籲增加合成綠色燃料投資

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（中央社柏林11日綜合外電報導）航空業領袖表示，若歐洲希望達成淨零目標並使航空業在2050年底前脫碳，就需要對合成航空燃料進行更多投資，因為僅依賴生質燃料並不夠。許多產業領導人也向政府尋求更多協助。

路透社報導，根據政府和業界高層說法，以生質燃料為基礎的永續航空燃料（SAF）由廢食用油或木屑製成，可以減少高達80%的航空碳排，並被視為航空業的關鍵綠色解方。

但目前原料短缺，無法從有機物質中生產足夠生質燃料。為確保歐洲能達成其綠色目標，需要對價格較高昂、以氫或捕捉到的碳製成的合成永續航空燃料（e-SAF）進行投資。

合成燃料被認為比以生質燃料為基礎的永續航空燃料還要清潔，但目前只有少數煉油廠生產，也只有極少數航空公司承諾購買。

於德國工程公司格里澤曼集團（Griesemann）進行永續航空燃料計畫的高迪格（Uwe Gaudig）告訴路透社：「我們肯定需要合成永續航空燃料來滿足市場所需，首先滿足混合燃料的要求，接著在2050年讓每架飛機都使用永續航空燃料飛行。」

永續航空燃料僅占全球航空燃油使用量的0.2%，其中大部分為以有機原料製成的生質燃料。永續航空燃料普及緩慢的原因之一是價格，以生質燃料為基礎的永續航空燃料比傳統航空燃油高出3到5倍。

專家指出，合成永續航空燃料價格更高得多，據估計，它的價格可能達傳統燃料的10倍。

歐洲聯盟（EU）正在根據促進綠色燃料使用的新規，為合成永續航空燃料提供補貼，但業界領袖表示，政府需要投入更多資金在基礎設施和生產。

高迪格上週在柏林航空展（Berlin Airshow）場邊表示：「價格是一方面。另一個問題是我們需要政府的穩定性和規則。」

在永續航空燃料生產商工作的高層指出，如果沒有明確規則，如價格保障機制或明確的保證，這個產業將難以在歐洲蓬勃發展。

永續航空燃料生產商HIF的歐洲、中東和非洲地區主管赫丹（Thorsten Herdan）認為，這個產業需要資金來提高燃料品質，但投資人有時會因立法變化而卻步。

但倡議團體「歐洲運輸環境聯合會」（Transport and Environment）的航空政策專員范德葛拉夫（Marte van der Graaf）說，在2028年底前，歐洲只有少數合成永續航空燃料計畫會獲得資金。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130612