馬來西亞雲頂雲天大道火災 沒有人員傷亡

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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）馬來西亞雲頂雲天大道（Genting SkyAvenue）今天下午發生火災，濃煙瀰漫，火光沖天，消防單位獲報後隨即展開滅火工作，火勢於晚間撲滅，目前沒有人員傷亡。

新海峽時報（New Straits Times）報導，彭亨州（Pahang）消防局今天下午4時55分接獲雲頂雲天大道發生火災報案，消防人員5時左右抵達火災現場滅火。火勢於晚間7時左右撲滅。

彭亨洲消防局表示，火災地點是在主題公園2樓，隨後蔓延到4樓。

大馬媒體報導，維安人員也發出警告，緊急疏散人群，要民眾到戶外安全地帶等候。

另外，有民眾稱現場傳出爆炸聲，火勢愈發猛烈。

根據大馬旅遊局有關資料，雲頂高原（Genting Highlands）是馬來西亞的空中娛樂城，座落在烏魯加里山（Gunung Ulu Kali）上，是現代化的度假勝地，擁有飯店、表演場所與賭場等設施。雲天大道有超過100家品牌商店，一直以來是購物者天堂。（編輯：陳承功）1130614