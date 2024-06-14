繁榮團結堅定同行 多倫多台灣商會將舉行年度晚宴

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）多倫多台灣商會第29屆年度晚宴訂明天舉行；這場宴會以「繁榮團結，堅定同行」為主題，將展示商會過去一年的商業成就並展望未來發展。

多倫多台灣商會（TMAT）成立於1995年，主要成員均是自台灣移民到加拿大的優秀工商或專業人士，希望藉著商會的團體力量在北美洲工商業界佔有一席之地。

現任多倫多台灣商會會長李滄偉在宣布舉行晚宴的記者會上表示，多倫多台灣商會年度晚宴是慶祝商業成就和社區團結的重要活動，也是提供會員及社會各界交流合作的寶貴平台；「我們非常期待來自不同文化背景的朋友共聚一堂，共同慶祝這一特別時刻。相信透過這樣的交流與合作，我們能夠實現共同繁榮。」

多倫多台灣商會慈善基金會主席游宗熙表示，台灣商會歷年來致力與社區慈善機構合作，提供支持和幫助。今年商會特別邀請一家服務年輕單親媽媽的慈善機構參與晚宴，並為該機構提供資助，以幫助單親媽媽家庭。

這家單親媽媽慈善機構名稱是Rose of Sharon for Young Mothers；該組織成立於1985年，在約克地區為14歲至29歲年輕女性提供產前和育兒支持與教育服務，改善年輕女性及其家人生活；這類機構在當地並不多見。多倫多台灣商會將捐款加幣2000元（約合台幣47000元）。

多倫多台灣商會獎學金計劃主席鍾文權表示，商會也將一如既往地提供獎學金計劃，為青年學子提供援助。

多倫多台灣商會持續維持的獎學金計劃，每年遴選品學兼優台灣移民新生代，在年度晚宴中頒發獎學金加幣1000元。

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TMST晚宴邀請加拿大三級政府官員及駐加拿大台灣政府官員與會，預計將吸引400多位來自來加拿大及北美地區的商業精英及社會各界人士參加。

晚宴總召集人林煜森表示，晚宴活動豐富多彩，包括精緻美食、不同族裔文化的歌舞表演及幸運抽獎活動。晚會中還會有捐贈，分別給北約克全科醫院（North York General Hospital）及安省萬錦慈善團體Children Believe。（編輯：陳承功）1130614