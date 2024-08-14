中國自駕車公司文遠知行獲加州批准 可載人測試

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（中央社台北14日電）美國準備在自動駕駛領域擴大對中國限制之際，中國自駕車公司文遠知行9日才宣布將在美國上市，今天又傳出已獲得加州批准，該公司的自駕車可載人測試。

據路透社14日報導，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）本月初頒發為期3年的許可證，允許文遠知行（WeRide）在有駕駛或無駕駛的情況下，使用測試車輛載人上路測試，但不得向公眾提供乘車服務，也不能收取任何費用。

加州公用事業委員會在一份給路透社的聲明中表示，文遠知行將有12輛自動駕駛車，在加州聖荷西（San Jose）和附近地區營運。

報導指出，在美國，由於存在監管障礙、市政機構反對和民眾憤怒等問題，開發自動駕駛出租車並實現商業化比預期要困難得多。

據路透社5日報導，有知情人士透露，美國商務部預計在未來幾週提案禁止在聯網車（connected vehicle）和自動駕駛汽車中使用中國軟體。此舉若實施，形同禁止中國公司生產的自動駕駛汽車在美國進行道路測試。

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美國加大監管力道之際，文遠知行卻不斷加速在美拓展步伐。據中國證券日報13日報導，文遠知行宣布正在尋求在美國的首次公開發行（IPO）中，獲得高達50.2億美元（約新台幣1619億元）的估值。

文遠知行於2017年成立，2021年首次獲得加州許可，在沒有乘客的情況下測試其車輛。該公司也生產自動駕駛廂型車、巴士、掃街車等，並在新加坡和阿拉伯聯合大公國取得無人駕駛許可證。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130814