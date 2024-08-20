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越南觀光聖地成狗煉獄 汪星人不配合拍照遭虐打

2024/8/20 20:29
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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南林同省大叻市許多景點都有出租狗讓遊客拍照的服務，但一些飼主會虐打不願配合的狗，今年以來已有上百起投訴。人類的觀光勝地卻變成犬隻的無間地獄，動保團體呼籲抵制。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，胡志明市的遊客日威（Nhat Vy）近日到大叻市（Da Lat）旅遊，目睹這些出租狗從早到晚都肩負著與遊客拍照的「任務」。他說：「這是在虐待和剝削動物」。

越南動保團體「大叻護生」組長阮絨（Nguyen Nhung）表示，今年迄今她已經接獲上百起在大叻市景點虐狗的投訴。最常見的案例是，飼主將狗拴住並要求狗長時間保持一樣的姿勢，狗若不從就會被以長棍痛擊頭和臉。

阮絨認為，大叻市是一個旅遊城市，服務業者要文明地對待動物，應該立即停止這種用狗牟利的商業活動。

出租狗給遊客拍照的服務在大叻市已風行多年，其中一個觀光景點就有大約10名業者經營這項服務，包括哈士奇、貴賓狗和薩摩耶等30多種品種犬。遊客租狗拍照一次收費3萬至5萬越南盾（約新台幣38至64元）。

大叻市第十里里長孫七青武（Ton That Thanh Vu）表示，上述景點的寵物拍照服務是外地人自發形成的服務。第十里今年以來已針對3起虐待動物案開罰。

42歲大叻市民范清詩（Pham Thanh Thi）經常在當地遛狗。她說，當這些「營業犬」不聽話，飼主對狗施暴的情況經常發生。她批評，這些行為破壞大叻在遊客心中的形象。

許多遊客認為，飼主「對狗動粗」，遊客也應負有責任。34歲的楊財源（Duong Tai Nguyen）指出，寵物拍照服務愈來愈多，就是因為有市場需求。

26歲的玉鳳（Ngoc Phuong）認為，虐待和讓狗全天在戶外「工作」沒休息，飼主應該受到譴責。玉鳳支持抵制這一服務，動物不能成為人類賺錢的工具，除非有保護措施和相關服務監管。

大叻市當局表示，將繼續檢查和處理涉嫌虐待動物的寵物拍照服務。未來各單位將加強宣傳，呼籲不要提供寵物拍照服務，為遊客提供更好的體驗。（編輯：韋樞）1130820

#越南
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