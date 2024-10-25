【淨零好pod】美國總統大選 氣候政策將走向何方？

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主持人：萬淑彰／中央社新聞學院主任

與談人：張欣瑜／中央社駐舊金山特派員

主題：美國大選中「氣候政策」的角色

11月除了5日的美國大選之外，另一項重要的國際會議，就是11日在亞塞拜然舉辦的聯合國氣候大會（COP29）。眾所周知，美國共和黨總統候選人川普在前一個任期，退出了全球重要的氣候協定—巴黎協定，做為全球的排碳大國，美國的氣候政策動見觀瞻，也因此了解美國民眾以及政治人物對氣候變遷的態度與立場，更顯重要。

本集節目邀請中央社駐舊金山特派員張欣瑜，分析其對全球淨零排放目標的潛在影響。選舉結果將如何改變美國在環保政策的走向？以及兩黨候選人在氣候政策上究竟有何不同的立場？收聽本集節目，掌握全球淨零的未來走向！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【淨零好pod｜ 2024.10.25】

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