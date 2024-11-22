研究：印度監測野生動物科技被濫用 女性遭騷擾窺視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎22日綜合外電報導）研究人員今天指出，在印度用來監測老虎和大象等野生動物的紅外線自動相機、無人機和其他科技產品，目前竟成為恐嚇、騷擾甚至監看女性的工具。

法新社報導，其中1個極為惡劣的案例，是某村莊1名患有自閉症的女性在森林裡排泄時遭到自動監測相機拍下，照片遭到數名年輕男性臨時森林工人在社群軟體分享「羞辱」，引發村民憤而將附近的相機破壞。

英國劍橋大學（Cambridge University）研究員辛姆萊（Trishant Simlai）耗時14個月，走訪位於印度北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的柯貝特老虎保育區（Corbett Tiger Reserve）附近，訪問約270名居民。

辛姆萊告訴法新社，對於住在保育區附近村莊的女性而言，在一個「高度保守和父權的社會」下，長期以來森林提供一個遠離男性的「自由與自在表達」空間。

當這些女性到森林裡收集木柴和草料時，會在那裡唱歌或是談論性這類禁忌話題，有時還會喝酒或抽菸。

辛姆萊指出，為了追蹤和保護老虎及其他野生動物，而在森林安裝紅外線自動相機、無人機和錄音設備，卻也使得「社會中的男性凝視延伸到森林裡」。

根據辛姆萊帶頭進行並發表在人文地理學期刊「環境與規劃」（Environment and Planning）的研究，有幾次無人機刻意從這些女性頭上飛過，迫使她們丟下木柴找地方躲避。

辛姆萊強調，這些科技產品正使得保育工作發生徹底變革，整體而言「其實非常好」；但他呼籲相關單位針對這些科技的使用與地方社區加強諮商，並增加透明度，同時森林管理當局也要強化監督，並對當地勞工實施敏感度教育。

辛姆萊表示，許多努力可由保育組織來做，是他們最先向印度政府推介這些科技產品。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1131122