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超出模型預測限度 暖化嚴重到科學家難理解原因

2024/12/16 14:59（12/16 15:14 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）這幾十年來全球越來越熱，溫度突如其來飆高，讓氣候更進入未知領域，科學家們還在試著理解背後原因。

法新社報導，過去兩年間，溫度紀錄屢屢被打破，這種持續出現和令人費解的現象，對現有的氣候科學預測帶來考驗。

科學家一致認為，燃燒化石燃料在很大程度上造成全球長期暖化，自然的氣候變遷也年復一年影響氣溫。

但他們仍在爭論，導致這種特別異常暖化的可能原因究竟是什麼。

專家認為，雲系分布變化、空氣污染和地球儲存碳的能力都是可能因素，還需要一到兩年的時間，才能得到更清晰的結論。

美國國家航空暨太空總署（NASA）首席氣候科學家施密特（Gavin Schmidt）11月表示：「2023年的暖化速度遠比其他任何年份都要快，2024年也將如此。」

施密特說：「我希望我知道為什麼，但我不知道。」

化石燃料燃燒時會釋放出二氧化碳等溫室氣體，隨著化石燃料排放量在2023年升至歷史新高，海平面平均高度和平均氣溫，都呈現上升趨勢。

但世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，在2023年6月至2024年9月間，全球氣溫出現前所未見的變化，有時甚至與過去相差甚遠。

如此極端的高溫，足以讓2023和2024年成為史上最熱年份。

英國瑞丁大學（University of Reading）氣候科學家艾藍（Richard Allan）告訴法新社：「過去兩年創紀錄的全球暖化，使地球進入了未知領域。」

瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）氣候學家塞內維拉特納（Sonia Seneviratne）也說，發生的狀況「超出我們根據現有氣候模型預測的極限」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131216

#法新社
#施密特
#暖化
#化石燃料
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