美國會將召開聯席會議 認證川普當選總統

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）川普支持者衝進美國國會大廈試圖扭轉他敗選事實的4年後，國會議員將於明天開會，確認他贏得2024年總統大選，也正式確定這位共和黨人從政治恥辱中東山再起。

法新社報導，1月6日國會聯席會議前夕，一場強烈風暴預計將讓華盛頓在一夜之間覆蓋在大雪中，讓一場戲劇性事件變得更加戲劇化。

從幾乎所有標準來看，現年78歲的川普都完成了漂亮的王子復仇記。

4年前，他所屬政黨的領袖們似乎樂於背棄他，但現在，他們卻急於擁抱這位兩次遭彈劾、遭到刑事定罪的領導人。

在去年11月總統選舉中擊敗副總統賀錦麗（Kamala Harris）後，川普將在1月20日宣誓就職，屆時整個共和黨以及每一位黨籍國會議員都將受他指揮。

明天的儀式最多可能只會讓賀錦麗不安；根據美國憲法，賀錦麗身為副總統，必須主持總統選舉勝選認證工作。

這一進程將為川普1月20日就職大典啟動為期兩週的倒數計時，屆時他將在國會大廈台階舉行的儀式上展開第2任期；4年前，他的支持者曾在同樣的地點進行鬥爭，意圖擾亂美國民主。

2021年1月6日，不滿美國總統大選結果的川普支持者闖入國會山莊，四處搗毀、破壞公物，全球譁然。（中央社檔案照片）

儘管明天的認證預計將順利進行，但全國各地仍籠罩著不安的氣氛。

元旦當天，一名自稱出生於美國的聖戰士在紐奧良發動大規模殺戮事件，另外在拉斯維加斯川普飯店外還發生特斯拉卡車爆炸的自殺事件，讓今年震撼開場。

與此同時，已故前總統卡特為期6天的國葬儀式已於昨天開始，政府大樓懸掛的美國國旗一個月內都將降半旗致哀，包括川普就職典禮期間。

為了防止騷亂，當局在國會大廈周邊豎起安全柵欄。

眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）則更擔心即將到來的暴風雪，他告訴議員週末不要離開華盛頓，以免困在別處無法回來。

強生今天告訴福斯新聞（Fox News）：「不要走遠，無論我們是否陷入暴風雪中，我們都可聚集在議事廳確保這一切完成。」

對川普極度忠誠的共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）宣稱，「如有必要」，她會步行前往國會大廈」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140106