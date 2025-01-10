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克宮：蒲亭準備好與川普會談 不設先決條件

2025/1/10 18:40（1/10 18:45 更新）
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圖為川普（右）與蒲亭（左）2019年6月在大阪會面。（路透社）
圖為川普（右）與蒲亭（左）2019年6月在大阪會面。（路透社）
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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯總統府克里姆林宮今天宣布，總統蒲亭願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普舉行會談。川普昨天透露，他和蒲亭正在安排見面。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「總統一再表示，他願意與國際領袖聯繫，包括美國總統，包含川普（Donald Trump）。」

培斯科夫指出，克里姆林宮（Kremlin）樂見川普「準備好透過對話解決問題」，且莫斯科對展開會談並未設定前提。

他在每日例行記者會說：「不需要任何條件，需要的是雙方透過對話解決問題的期盼和政治意願。」

川普昨天在佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與共和黨籍州長們會晤時提到：「他（指蒲亭）希望見面，我們正在安排。」不過川普未透露兩人會談的時間表。

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他談到俄烏戰爭時說：「蒲亭總統希望見一面。他甚至曾公開這麼說，我們必須結束這場戰爭。那真是一場血腥混亂。」

川普將於本月20日重返白宮，這讓各方對透過外交手段結束俄羅斯與烏克蘭戰爭燃起希望，但基輔也擔心，快速達成和平協議，可能會讓烏克蘭付出高昂代價。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140110

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