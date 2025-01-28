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DeepSeek恐慌重創AI股 散戶趁機進場買進輝達

2025/1/28 20:56
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（中央社聖克拉拉28日綜合外電報導）中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）發表低成本人工智慧（AI）模型後，AI晶片大廠輝達股價重挫17%，市值縮水5930億美元，散戶則趁機買進輝達股票，金額創紀錄。

路透社報導，根據Vanda Research數據顯示，散戶昨天對輝達（NVIDIA）股票的淨購買總額為5億6220萬美元，創下2014年以來的最高紀錄。

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散戶過去幾年一直持續買進輝達股票。根據美國紐約的巿場研究和分析公司Vanda Research，上季散戶買進價值約73億美元的輝達股票。不過這幾乎只有去年9月當季購買高峰時的一半。

全球科技股今天收斂一些跌幅，但是依然脆弱。中國低成本AI模型發布後，取得市場支配地位但是股價比天高的AI領頭羊蒙受投資人質疑。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140128

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