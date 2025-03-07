「護瞳行動」表揚印尼女醫師 治療眼疾降失明風險

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）為響應3月8日國際婦女節，致力於眼科護理的澳洲NGO「護瞳行動」今天表揚數名印尼女性眼科醫師及護理人員，對她們在各地透過治療與宣導降低眼疾發生率、失明表示肯定。

總部位於澳洲雪梨的非政府組織（NGO）護瞳行動（Fred Hollows）今天表示，3月8日國際婦女節除了讚揚女性在社會、政經和文化方面的成就，也是對在眼科護理領域奮戰的女性醫護人員致敬的時刻。

該組織表揚5名印尼女醫師和護理人員，其中包括印尼眼科醫師協會（PERDAMI NTB）前主席、眼科醫師西蒂（Siti Farida）。

西蒂80年代開始在印尼失明發生率第2高的西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）擔任醫師，當時當地幾乎沒有與眼科相關的醫療服務。

西蒂說：「最大的挑戰是要讓更多人意識到眼睛健康（的重要性），有些人只能放任自己失明，並接受這個事實。」

護瞳行動指出，過去幾年透過和當地政府合作，加上眼科醫護人員的努力，已逐漸扭轉民眾不重視眼睛健康的態度，並成功恢復許多眼疾患者的視力。

另一名受表揚的眼科女醫師瑪揚（Mayang Rini）則表示，對她而言，從醫最有意義的是看到患者恢復視力，並回歸正常生活。她說：「我總期待手術後第2天揭掉眼罩的那一刻。」

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其他受表揚的眼科醫護人員，還包括醫師妮娜（Nina Ratnaningsih）、社區健康中心護理師茵丹（Intan Purnamasari）和卡亞提（Air Sri Cahyati）

護瞳行動表示，印尼社會較少關注眼睛健康，目前約有逾300萬人失明，其中大多是白內障所致。研究顯示，43%失明人士無法負擔手術費，25%不知道失明能治療，大多是出於恐懼不敢尋求治療，或無人陪伴他們就醫。（編輯：唐聲揚）1140307

印尼眼科醫師協會前主席、眼科醫師西蒂（Siti Farida）80年代就在印尼失明發生率第2高的西努沙登加拉省擔任醫師，當時當地幾乎沒有與眼科相關的醫療服務。（護瞳行動提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年3月7日