比利時翻轉能源政策 放棄廢核計畫准建新反應爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）比利時今天正式放棄逐步淘汰核能的計畫，國會通過表決，批准放棄一項長達20年的承諾，並允許興建新的反應爐。

法新社報導，國會議員在布魯塞爾以102票贊成、8票反對、31票棄權表決結果，支持保守派所領導新政府的計畫，以促進比利時的核能產業復甦。

能源部長畢赫（Mathieu Bihet）說：「聯邦國會剛剛翻過20年來窒礙且猶豫不決的一頁，為建立具現實性和彈性的能源模式鋪路。」

這場表決推翻了2003年的一項法律，依據這項法律，比利時將國內核反應爐除役期限設定在2025年底前，並禁止興建新核反應爐。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭引發能源危機、導致天然氣價格飆升後，比利時早已將核反應爐除役期限往後推遲10年。

根據國際能源總署（IEA）說法，全球對核能產業的興趣正處於1970年代石油危機以來新高點。

荷蘭和瑞典正計劃興建新的核電廠，而義大利內閣今年稍早也開啟恢復核能發電的大門。義大利在25年前關閉最後一批反應爐。

畢赫表示：「這不只是能源改革，而是我們國家經濟、環境和戰略未來具決定性的一步。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

比利時目前擁有兩座核電廠，各有兩座運作中的反應爐。兩座核電廠都由法國能源公司Engie負責營運。

根據國際能源總署數據，核能占比利時總發電量的40%，其次是天然氣21%，風力則占19%。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140516