嘉市警方查獲盜LINE帳號詐欺集團 逮14人

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市警方查獲詐欺集團涉嫌盜用民眾LINE帳號，詐騙被害人案件，已逮捕主嫌王姓男子等14人，警方籲民眾接獲親友傳LINE訊息要求借錢，應提高警覺，進一步查證。

嘉義市警察局刑警大隊偵二隊今天發布新聞指出，王姓男子涉嫌組詐欺集團，於去年間透過網路通訊軟體刊登求職及貸款等訊息，先以新台幣3000元至5000元代價收購存摺後，再由設在中國大陸的機房進行詐騙。

警方表示，刑事局偵查第一大隊第二隊陸續接獲被害人遭王男的詐欺集團詐騙金錢，便與嘉義市警方組專案小組偵辦。

經警方循線調閱相關資料分析，發現提款車手分別在台中市及南投縣等地超商或銀行ATM提領詐騙款項，調閱相關車手提款監視器畫面，追查出多人涉案，再往上追查，鎖定主嫌王姓男子，已於日前陸續逮捕王嫌等14名嫌疑人。

警方指出，被害人大都在LINE接獲自稱是親友要求加好友，被害人同意後，詐欺集團成員先裝熟閒聊，事後提及因帳號被盜所以更換電話，要求被害人重加新帳號，後來歹徒便傳LINE以投資失利等理由借款。

警方說，被害人大多不疑有他匯款，共有19名被害人，被詐得款項約222餘萬元，其中最大一筆是退休公務員的30多萬元。

警方呼籲，民眾若接獲親友傳LINE訊息要求借錢，應提高警覺，並透過其他管道向當事人查證，類似詐騙手法可上165反詐騙官網查詢。（編輯：陳俊碩）1071015