雄檢查獲現金賄選 某里長參選人羈押禁見

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄地檢署查獲現金賄選案，林園區某里長參選人涉嫌以現金買票賄選，經檢察官訊問後，於12日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

年底選戰白熱化，高雄地檢署密集查賄又有斬獲，獲報林園區疑似有賄選的情資後，由主任檢察官劉穎芳指派檢察官杜妍慧偵辦。

高雄地檢署今天表示，檢方指揮調查局高雄市調處及高雄市政府警察局林園分局等，傳喚這名里長參選人與里民共12人到案，經檢察官訊問里民後，有里民指證曾收取所交付的賄款，部分里民繳回犯罪所得，認為參選人涉嫌投票行賄罪的犯罪嫌疑重大，於11日晚間當庭逮捕。

檢方同時指揮高雄市調處至高雄市林園區某處執行搜索，當場查獲疑似賄選名冊、筆記本等物證，發現涉案人自8月間以每票新台幣1000元，向有投票權的里民買票，要求里民投票支持。

檢察官認為這名里長參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪的犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞，於12日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。收受賄款的選民11人涉犯刑法第143條第1項投票收賄罪嫌，檢察官訊問後請回。（編輯：陳俊碩）1071015