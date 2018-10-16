查扣毒品國際包裹 檢警追出13公斤大麻花

（中央社記者蘇木春台中16日電）兩名林姓男子涉嫌自加拿大走私大批大麻花毒品入境，辦案人員先攔截含有大麻的軟糖與電子菸國際包裹後，再循線逮捕兩人並查扣重達13公斤的大麻花，訊問後依毒品罪嫌送辦。

台中港務警察總隊今天表示，財政部關務署台北關9月截獲寄自加拿大的國際包裹，內有大麻成分軟糖兩包、含有大麻油的電子菸霧化器濾嘴兩支，疑為利用國際包裹作為走私毒品入境管道。

案件由法務部調查局航業調查處台中調查站，與台中港務警察總隊刑事警察隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署檢察官洪佳業指揮偵辦。

專案小組清查收件人身分背景及交往網絡後，9日在台中市霧峰區逮捕毒品包裹收件人36歲林男到案，當場也查扣裝上大麻油霧化器濾嘴的電子菸及含大麻成分軟糖兩包，林男到案後對毒品來源避重就輕，經移送台中地檢署訊問後，被檢方依毒品罪嫌聲請羈押獲准。

專案小組再擴大清查發現林男疑與另名男子共謀自加拿大以國際快遞運輸大麻入境，辦案人員11日持拘票到台南機場逮捕自澎湖返台的共犯41歲林男到案。

林男向檢警坦承，兩人曾共謀走私大麻花至台灣，再由他等改換包裝販售，上次遭查獲包裹是嘗試引進大麻軟糖及大麻電子菸霧化器濾嘴的新型態大麻毒品，藉以測試國內市場接受度。

專案小組深入追查發現，兩人為規避警方查緝，先選定國內飯店，再告知加拿大貨主並約定毒品快遞寄送日期，在快遞預定寄達日入住飯店或商務旅館，利用飯店櫃檯人員代收包裹方式走私大麻花毒品入境。

辦案人員依據林姓嫌犯供述，12日到台中市霧峰區、南投縣兩家飯店，截獲國際快遞4箱，查扣以爆米花包裝袋分裝的大麻花共24包，總重約13公斤176公克，專案小組並持續清查販毒網絡，全案訊問後將林男依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，查扣的大麻花以大麻植栽頂端嫩葉和花子製成，所含四氫大麻酚（THC）濃度較大麻葉含量高出4倍以上，號稱「貴族毒品」，每公克黑市價格超過新台幣3000元，本次查獲大麻花數量市值超過4000萬元，如流入市面對國人毒害影響難以估計。（編輯：翁翠萍）1071016