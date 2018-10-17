台毒品流向境外 刑事局：高獲利為關鍵

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台、韓檢警近期攜手合作破獲南韓史上最大宗安非他命走私案，外界關注台灣毒品近年往境外流動趨勢。刑事局今天說，「價格決定供給」為境外走私主因，又以冰毒和一粒眠為主。

由台灣、日本、南韓3地黑社會組織參與的販毒跨境集團近期在南韓落網，共查獲112公斤安非他命，為南韓史上最大宗安非他命走私案，共逮捕包括3名台籍犯嫌在內的國際販毒組織成員8名，另透過國際刑警組織通緝其他4名嫌犯。

近年來在日本、馬來西亞和菲律賓等國都查獲台灣毒品走私案件或犯嫌，外界關切台灣毒品是否有往境外流動的趨勢。

刑事局辦案刑警今天告訴中央社記者，台灣走私境外毒品主要可分為兩主軸，其一為甲基安非他命（俗稱冰毒），輸出地包括日、韓、紐西蘭、澳洲、菲律賓和印尼；另外就是一粒眠（迷姦藥），主要輸出地為東南亞國家，包括馬來西亞、泰國和越南都有查獲紀錄。

他指出，「價格決定供給」，境外走私關鍵為販毒價格，由於台灣取得製毒原料相對容易，一粒眠在台製造成本每顆約新台幣3至4元，但運到東南亞的售價可達每顆新台幣300至500元不等。

另台灣長期有製安毒師傅，隨製毒技術提升，可加快取得成品，國內甲基安非他命價格約每公克1000至1200元；但輸到日、韓、紐、澳售價則為每公克1.8萬至2.5萬元；若輸到菲律賓等國為每公克1500至1800元。

辦案刑警提到，跨境運毒也和全球化有關，由於犯罪空間被抹平，加上網路通訊方便、交通便利，走私路線強調越短、越快、越安全。

值得注意的是，今年南韓毒品走私案相較去年有明顯增加趨勢，辦案刑警分析，韓國以往管控毒品嚴格，但隨社會經濟成長而成為販毒新興市場，日前已有26名台嫌遭逮、20人被起訴；其他各國毒品狀況則維持在歷年統計的平均值。

辦案刑警表示，由於毒品案件無直接受害人，所以各國均有審判權，若國人違法走私毒品被逮，將在當地受審受罰。

另，台灣刑法第5條先前修法將加重詐欺罪列入境外管轄權，且將電信詐欺視為組織犯罪，讓台灣在全球電信詐欺案件都有審判權，不過各國解讀電信詐欺案件的解釋不同，像日本就需有被害人才能成立案件，否則難以啟動偵查。

由於毒品危害甚鉅，同時會衍生出許多社會及治安問題，世界多國為禁絕毒品，對於運毒罰則多祭出重刑。刑事局表示，鄰近的馬來西亞、泰國、新加坡和印尼的最重刑責均為死刑，日本最重則為無期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：李亨山/吳協昌）1071017