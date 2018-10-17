跨國緝毒具成效 刑事局加強第三方警政

（中央社記者黃麗芸台北17日電）各國重視毒害問題，除對運毒罰則祭重刑外，也和台灣警方合作加強跨境緝毒，今年破獲至少5起案件。刑事局今天說，跨國共打成效顯現，未來著力布建第三方警政，增進緝毒成果。

台、韓檢警近期攜手合作查獲南韓史上最大宗安非他命走私案，共查獲112公斤安非他命，是由台灣、日本、南韓3地黑社會組織參與的販毒跨境集團，現已逮捕包括3名台籍犯嫌在內的國際販毒組織成員8名，另透過國際刑警組織通緝其他4名嫌犯。

隨著全球化腳步加快，跨境走私毒品案層出不窮，台灣警方今年攜手他國破獲跨境毒品案就至少5件，合作對象包括印尼、澳洲、韓國、菲律賓和泰國，共打成效顯著。

警政署今年推出安居緝毒專案，結合民力掃蕩住宅社區內的藥頭和毒蟲。刑事局辦案刑警今天告訴中央社記者，國內強力執法、緝毒能量強，相關緝毒單位包括檢調、海巡署、海關和憲兵司令部等，但仍難以完全阻絕非法集團圖謀高利益而運毒、販毒行為。

辦案刑警指出，「價格」和「交通」是境外毒品走私的兩大利基點；而跨境緝毒目前最大困難點是「空間斷點」，主要受限各國法制有所差異，必須透過加強國際合作才能克服，另科技工具不斷進步也讓走私販毒更加容易，但警方追查難度卻增加。

他說，刑事局今年5月就舉行5國緝毒會談，各國代表針對所掌握的販毒集團進行案例分析和情報分享，並藉此建立跨國合作窗口和平台。

目前台灣合作跨境緝毒對象，辦案刑警表示，包括亞太地區的菲律賓、印尼、馬來西亞、中國大陸、香港、日本、韓國、澳洲，以及美國、加拿大、英國、德國、法國和荷蘭等國。

辦案刑警認為，警政外交為低度政治活動，且全球警察單位的共同價值觀就是「打擊犯罪」，唯有強化國際警力合作，平等互惠交換情資，讓案件偵查回到以人為本；並加強布建第三方警政，透過清查旅行業者和走私貨櫃、建立高風險名單大數據及監控措施，以有效促進境外緝毒共打成果。

「第三方警政」即由警方查察轄區內幫派聚合、毒品等治安顧慮場所，另通報相關主管機關行政裁罰，透過橫向聯繫擴大打擊犯罪，斷犯罪金源，達到「向上溯源、向下刨根」目標。（編輯：李亨山/吳協昌）1071017