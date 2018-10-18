桃園6歲男童遭虐案 生母遭羈押

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）日前桃園市一名6歲男童疑遭家暴，傷勢嚴重送醫時昏迷指數只有3，桃園地方檢察署今天表示，繼父彭男及生母吳女涉犯刑法，除當庭逮捕生母吳姓女子，昨晚向法院聲請羈押獲准。

桃園市一名6歲男童疑遭家暴，月初因傷勢嚴重被緊急送醫，男童頭部重創、四肢骨折，送醫時昏迷指數只有3，目前仍在加護病房觀察中。

地檢署上午發布新聞表示，男童30歲的繼父彭姓男子及32歲生母吳女，6月至9月間在桃園市大園區租屋處，以男童時常偷竊、說謊為由，每星期持木棍毆打男童施以凌虐，5日晚間6時30分許，兩人又在租屋處毆打男童施虐。

地檢署表示，當天晚間8時許，男童因為遭到凌虐、毆打而出現嘴唇發紫、呼吸緩慢等情況。到院前已無呼吸、無意識、心跳停止，醫院在急救後，仍有重度缺血缺氧性腦病變、顱骨四肢骨折及全身多處陳舊性傷痕等重傷害。

負責偵辦的地檢署婦幼專組檢察官陳羿如，昨天下午在訊問證人、被告吳女及先前已因他案在監的彭男後，認為被告吳女涉犯刑法之傷害人之身體因而致人重傷、妨害幼童身心健全之犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據及勾串證人之虞、反覆實施家庭暴力之傷害致重傷罪嫌，當庭逮捕吳女，昨晚向法院聲請羈押獲准。

至於男童繼父彭男，先前因公共危險罪判刑4個月，由於沒錢繳罰金，已經在13日入監服刑，地檢署將持續深入追查，釐清被告2人的犯案動機及案情經過。（編輯：李錫璋）1071018