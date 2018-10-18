官司纏訟12年 黃健庭歷經立委和2任縣長

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣長黃健庭被控立委任內貪污收回扣，歷經12年，官司從貪污案到涉違商業會計法，從檢方求刑10年到判刑5個月、得易科罰金；黃健庭經歷立委和2任縣長。以下是大事紀。

民國95年7月20日，調查局中部機動組發動搜索，北、中、東大搜索、約談，指黃健庭的張姓助理涉嫌勾結3家藥商，向衛生署與中央健康保險局施壓，同意健保給付多種特定用藥。

97年8月間，台中地檢署依涉貪污和商會法等罪起訴，並求處有期徒刑10年。當時黃健庭正爭取國民黨提名參選台東縣長，大動作文宣澄清。

97年9月間，黃健庭當時擔任立法委員，以工作地點在台北為由，將案件申請移到台北地院。自97年至103年，案子只進行「準備程序庭」，長達6年多時間未進入辯論庭。

103年9月4日，台灣東社召開記者會，指黃健庭案在法院躺了6年多，歷經數位法官。

104年4月24日，台北地方法院一審宣判，貪污部分無罪，商業會計法判刑6個月。貪污部分檢方上訴；商會法部分黃健庭上訴。

105年12月29日，台灣高等法院判決，貪污部分依然無罪，違反商業會計法改判5個月，可易科罰金新台幣13萬5000元。檢察官提起上訴。

106年10月25日，最高法院指高院漏論「商業會計法」罪名顯有違誤，全案發回高等法院更審，貪污罪部分一併發回更審。

107年10月18日高等法院更一審維持原判，認定不構成貪污罪，但涉犯商業會計法及稅捐稽徵法，經速審法及減刑，判刑5個月，得易科罰金。全案可上訴。(編輯:孫承武) 1071018