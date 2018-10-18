5個月徒刑 黃健庭政治生命無法承受之輕

「藥商回扣案」在台東縣長黃健庭閃亮的從政之路中，出現一個污點，直到卸任前還如影隨形。雖貪污部分始終判無罪，商業會計法也輕判5個月，但黃健庭堅持清白，「5個月徒刑」成為他政治生命中不可承受之輕。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年10月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）子承父志，台東縣長黃健庭38歲投入政壇，從1任國大代表、立委「3連霸」到5星級縣長。即便是涉違商業會計法輕判5個月，但完美的政治資歷，不能讓「藥商回扣案」成為缺憾。

黃健庭的父親黃鏡峰在民國57年、38歲那年擔任台東縣長，2屆任滿後國民黨提拔，65年後一路從台灣省糧食局代理局長、建設廳長到國大代表；84年擔任任國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員，3年後轉為退輔會的欣欣水泥董事長；直到94年中風淡出政壇。

黃健庭和父親一樣，一樣在38歲那年踏入政壇，84年當選國大代表；有父親的鋪路，民國90年轉戰立委輕鬆當選，接著三任立委問政績效受肯定。

95年雖然爆發藥商回扣案，但因檢方大搜索過後，始終未約談當時立委身分的黃健庭，沉寂2年，黃健庭團隊原以為過關沒事了。

未料，97年間當時台東縣長鄺麗貞發生「出國風波」，傳出國民黨中央黨部為了挽回整體黨的形象，有意換掉鄺麗貞，不提名連任；黃健庭和饒慶鈴開始積極布署參選台東縣長。

就在初選登記前，97年8月23日台中地檢署忽然以貪污等罪嫌起訴黃健庭，並且求處10年重刑，成為縣長之路最大變數。

黃健庭立即止血，罕見的全縣發文宣，澄清絕無收受回扣，甚至說了重話「可以不再參與選舉，也要為自己的清譽奮戰到底」，對黃健庭而言「清譽遠勝過政治生命」。

「藥商回扣案」起訴後，黃健庭已在立法院工作為由，案件移到台北地院，同時案子也在台北地院躺了7年，黃健庭也連任了兩屆縣長。這期間，黃健庭2次參選縣長前的黨內初選，地方政壇就會出現「黃健庭的藥商回扣案要宣判了」耳語，對黃健庭的選情造成壓力。

全案罕見的在一審躺了7年，直到民間團體質疑後，104年4月台北地院才做出一審判決，貪污案無罪，僅以商業會計法判刑6個月，檢方不服上訴。105年12月29日，高等法院維持貪污無罪，商業會計法減為5個月，可易科罰金，上訴最高法院，最高法院發回，高院更一審維持原判。

黃健庭1任國代大表、3任立委平步青雲，立下好口碑，才得以順利問鼎縣長寶座，2屆縣長，帶領台東走入國際，獲得5星縣長的封號，也成為國民黨提名下屆縣長參選人饒慶鈴最佳助選員。

「藥商回扣案」在黃健庭閃亮的從政之路中，出現一個污點，直到卸任前，還如影隨形。雖然貪污部分始終判無罪，商業會計法也輕判5個月，但黃健庭堅持清白，「5個月徒刑」成為他政治生命中不可承受之輕。(編輯:孫承武)1071018