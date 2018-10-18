為參選人買票 人民團體2員工遭羈押禁見

（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）嘉義地檢署查察賄選，發現某公法人人民團體李姓主任、呂姓女員工2人涉嫌為嘉義市2名議員參選人買票，今天向嘉義地方法院聲請羈押，嘉義地院今天傍晚裁定羈押禁見。

嘉義地檢署今天發布訊息指出，李姓男主任、呂女都是某公法人人民團體員工，涉嫌於今年9月間以每票新台幣1000元代價，分別向設籍嘉義市的同仁買票行賄，要求投票支持東、西區各一名市議員參選人。

檢察官昨天指揮嘉義市調查站幹員前往李男、呂女2人住處進行搜索，同時帶回13名選民進行訊問，有多名選民坦承收受每票1000元賄賂，但是李、呂2人不願交待賄款來源。

案經檢察官複訊後，認為李、呂2人犯罪嫌疑重大，有串證之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院今天傍晚發布訊息指出，有關嘉義某機關李男、呂女2人涉嫌對有投票權人交付賄賂一案，2人都坦承有買票行為，法官認為2人與共犯、證人有勾串之虞，且李男與買票對象有上下屬關係，容易污染證詞，且所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑，因此裁定應予羈押，並禁止接見通信。（編輯：吳佳穎）1071018