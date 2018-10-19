小二生烏龍失蹤20分鐘 竟是安親班接錯人

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣一名國小二年級學童放學後離奇失蹤20分鐘，家長以為孩子被拐走心急如焚，事後發現是某間安親班搞烏龍「接錯人」將學童平安送回，家長氣得po文抱怨，引起討論。

這名學童的父親柯姓男子在臉書社團「竹南大小事」po文指出，妻子18日下午到竹南鎮某國小接兒子去補習時，被警衛告知小孩已被補習班的人接走了，但由於平日並未請補習班幫忙接送，小孩卻不見蹤影，擔心兒子是被壞人拐走，緊急請老師、親友協尋並調閱監視器，折騰了近20分鐘，才見另一間安親班男職員帶著孩子現身，聲稱「帶錯小孩，要回來學校換小孩」。

孩子烏龍失蹤近20分鐘，男童母親當場被嚇哭，在學校任教的父親也直呼「太扯了」，質疑安親班未確認學生身分擅自帶走小孩，建議學校協助把關，文末也提及「檢討別人也檢討自己」已訓誡孩子不能隨便跟陌生人走；文章引起許多網友留言回應，有人批評補習班嚴重失職，也有人提醒家長更應該想辦法訓練小孩自保。

校方今天表示，事後了解，該家安親班昨天由一名新進職員接回一批學生，抵達安親班發現少了一人，返回學校時，恰巧這名小二男童在警衛室等媽媽，便被誤認帶上車，到了安親班又發現載錯人，才趕緊送回學校。

學校校長指出，小朋友當時可能是沒注意，跟著要好的同學就一起上車；而安親班業者上午已分別向學童家長及學校致歉，希望取得諒解，並承諾將落實改善學童接送管理。

學校上午也召開校安會議，加強學童安全宣導，後續也將發文要求各安親、補習班業者，到校接學童時要配帶識別證，必要時請老師協助確認接送學生的家長或補習班人員身分，以免造成家長擔心。（編輯：李錫璋）1071019