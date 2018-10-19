設計師劈腿娶新歡 前女友獲賠60萬

（中央社記者劉世怡台北19日電）楊姓女子指控知名室內設計師陶姓男子與她交往期間，娶其他女子，卻持續欺瞞與她交往3年半，她為陶2次墮胎，提告求償100萬元，台北地院今天判陶男須賠60萬元，可上訴。

刑事部分，楊女挨告妨害婚姻部分，獲不起訴處分確定。

依據台北地方法院判決書指出，楊女主張，她在民國85年時與陶男交往後來分手，兩人在103年復合同居及發生性關係，但陶男卻在104年與劉姓女子交往，並於105年間與劉女結婚，卻未告知她而繼續交往發生性關係，期間她為陶懷孕墮胎二次，直到106年6月陶才以簡訊提分手，告知她「我不要再欺瞞你，我也很痛苦，我是大爛人，結婚與小孩都有」、「放手吧！不要為我這爛人騙子付出了」等語。

楊女主張，陶男侵害她人格權，使她身心受創嚴重，求償新台幣100萬元，陶妻應連帶賠償。

陶男出庭時主張，楊女曾幫他傳真增貸文件，有貼身分證影本，楊女應知他已婚；陶妻則說，她是在婚後106年5月才發現丈夫與其他女子過從甚密，經追問，丈夫才坦承與楊女交往。

法官調查，陶男多次向楊女坦承隱瞞已婚，並以「爛人」、「騙子」自稱，楊女應是遭欺瞞才會繼續與陶男交往，甚至懷孕墮胎，否則這已逾一般人能容忍程度，且楊女曾自殘服藥住院，可見嚴重精神痛苦，認定陶男以背於善良風俗的方法，不法侵害楊女的人格，須賠償60萬元。

法院表示，陶妻否認知情且容任丈夫與楊女交往，楊女也無法就此舉證，因此陶妻不須連帶賠償。

此外，陶妻反訴楊女明知陶男已婚，卻繼續與陶發生性行為，求償100萬元，法院認定楊女並不知陶已婚，判楊女免賠。全案可上訴。（編輯：李亨山）1071019