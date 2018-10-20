社子島3樓民宅火警 1燒死1嗆傷

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市延平北路8段，社子島內一處3層樓民宅今晨發生火警，警消派大批人車到場救援，火警造成1名61歲陳姓屋主被燒死、28歲屋主兒子遭嗆傷送醫，起火原因待查。

台北市警消凌晨獲報，延平北路8段附近民宅有重大火警，消防局立即出動15輛水箱車、1輛雲梯車和3輛救護車，共57名消防救護人員到場，到場發現是一棟3層樓民宅發生火災，且已冒出濃煙，立即拉水線搶救。

警消到場時，發現民宅2樓仍有民眾受困，隨即入屋搜救，並在2樓後側陽台救出1名28歲男子，立即把人送醫，火勢撲滅後，發現2樓屋內有1名男子已被燒成焦屍。

警消調查，起火地點是一棟3層樓公寓，由陳姓屋主一家人同住，屋主的大兒子和妻子住1樓，三兒子和屋主住2樓，火災發生時，僅4人在家，住2樓的三兒子發現火勢後，曾試圖叫醒父親，但因火勢過大，只能先逃到後陽台等待救援。

警消救出陳姓屋主28歲三兒子後把人送醫，傷者有嗆傷等狀況，61歲陳姓屋主則被燒死在屋內。

家屬跟警方表示，遭燒死陳姓屋主火災發生前，曾吃藥才入睡，導致發生火警時，可能無法被喚醒，至於死因仍須進一步釐清；消防局勘查發現，現場燃燒面積約30平方公尺，屋內為木造隔間，起火原因仍需調查。1071020