車禍致雙眼損傷 中校求償未晉升上校薪損未獲准

（中央社記者劉世怡台北20日電）楊姓中校騎車與曾姓汽車駕駛發生車禍，造成雙眼左側視野看不見，提告求償勞動能力減損，含無法晉升上校薪資差額。高院認晉升與車禍間無困果，判曾姓汽車駕駛僅賠291萬元。

刑事部分，曾姓汽車駕駛被依過失至重傷害罪判處5月徒刑，得易科罰金定讞。

依據台灣高等法院公布的判決書，空軍中校的楊男提告主張，他於民國104年2月間騎機車行經台北巿承德路四段時，因曾姓汽車駕駛貿然左轉，他來不及閃避，造成他人車倒地，頭部外傷併顱內出血、腦部損傷併視神經損傷，造成雙眼左側視野全缺損，且無法治癒。

楊男主張，經國防部核定為三等殘，日常生活需他人協助，向汽車駕駛求償醫療費用、看護費用及勞動能力減損，包含無法由空軍中校升任上校的薪資差額等，總計請求新台幣750萬餘元。

曾姓汽車駕駛主張，他左轉時有打方向燈，楊男未注意車前狀況，也有過失，求償金額太高，請求減輕，且楊男可否升任上校與車禍無相當因果關係。

法院調查，楊男具備國防大學資訊管理碩士學位，近五年考績也符合晉任上校資格，車禍後仍在候選名冊內，具備晉任上校的候選資格；即便楊男未發生車禍，已納入候選名冊，仍須就其績分、學經歷、年資與他人評比後為篩選，顯然晉任上校與否考量的因素很多，例如表現、缺額及競爭人數等，因此車禍的發生與晉升上校與否之間，無必然關係，欠缺相當因果關係，楊男請求不合理。

法院指出，經台大醫院鑑定結果，認定楊男勞動能力減損比例為63%，退役後距65歲退休尚有18年餘工作期間，兩造同意按楊男每月薪資2萬8元，依霍夫曼式計算法，准許楊男請求減少勞動能力的損失為197萬餘元。

法院表示，勞動能力損失197萬餘元，再加上，精神慰撫金80萬元、醫療費用7萬餘元、看護費用12萬餘元、醫療器材費用2萬餘元、報廢機車2萬元，再扣除已領取強制汽車責任險保險金10萬餘元，曾姓汽車駕駛須賠楊男291萬元，還可上訴。（編輯：李錫璋）1071020