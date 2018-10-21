普悠瑪列車事故 基隆新北警消調派馳援

（中央社記者王鴻國新北21日電）宜蘭發生普悠瑪列車出軌事故造成17人死亡、上百多人傷，國民兩黨新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜為此祈福，明天行程也都取消。新北市警消及基隆消防局特搜隊也都調派人員馳援。

新北市長朱立倫在第一時間就在臉書貼文表示「我們已經出發」，新北特搜隊第一批人員，已經帶著必要的機具，趕往宜蘭普悠瑪翻覆現場，並由鄰近分隊組成先遣小組，2車5人前往救援，其餘人員和設備也完成了集結待命。

基隆市消防局特搜隊已整裝完畢，準備前往宜蘭羅東搶救普悠瑪火車翻覆事件，共計派遣人員15名、消防車1輛、消防器材車2部、救護車1輛於晚間19時20分至消防局信二分隊集結，預計19時25分出發。

朱立倫表示，請大家一起為傷、亡者祈福，我們會努力到最後一刻，絕不放棄任何一個可能的希望。台灣加油，請大家一起集氣。

蘇貞昌也在臉書貼文表示，「得知今天下午在宜蘭發生了普悠瑪列車出軌的事故。讓我們一起為所有乘客祈禱，也為所有前往救災人員打氣。」

侯友宜也在社群表示，普悠瑪發生重大事故，為免影響媒體調度，取消21日全部行程。侯友宜祈祝傷者能夠平安，往生者能夠安息。（編輯：卞金峰）1071021