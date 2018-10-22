普悠瑪列車事故 罹難者家屬：盼速查清原因

（中央社記者王揚宇宜蘭22日電）台鐵普悠瑪列車昨天下午發生出軌意外，其中董姓家族與親友一行9人不幸罹難。處理罹難親友後事的董姓女子說，「我要將親人接回家」，現在只希望台鐵盡速查清事故發生原因。

董女媒體受訪說，包括父母親與自己在內，昨天18名親友到新北市三峽區參加妹妹的婚禮；婚禮結束後，她自己從台北搭乘高鐵到高雄，其餘17名親友搭乘出事的普悠瑪列車回到台東。

她表示，父親是船長，母親則是一名廚師，在地方小有名氣；妹妹聽到這個消息也很難過，誰能接受「昨天是新娘、今天變孝女」的悲痛。

董女說，17名親友，其中有9人罹難、4人重傷、1人輕傷，另有3人平安，一場事故造成5個家庭的破碎；「我們相信台鐵，家人平安的出去，怎麼會有這樣的結果」，期盼台鐵盡速查清事故發生原因，也有一些親友的肢體有殘缺，希望能盡早找到，後續她會把罹難親友接回家。

台鐵普悠瑪列車昨天下午4時50分行經宜蘭新馬車站時出軌，截至今天清晨5時最新統計，共205人死傷，包括18人死亡、187人受傷。(編輯:孫承武)1071022