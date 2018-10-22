投票日臉書貼文助選蔡英文 楊烈抗罰50萬元敗訴

（中央社記者劉世怡台北22日電）藝人楊烈在總統大選投票日當天，於個人臉書張貼力挺總統蔡英文的文章，遭中選會裁罰50萬元。楊烈不服提起行政訴訟；行政法院今天指出，裁罰最低罰鍰妥適，判楊烈敗訴。

這起案件源於，中央選舉委員會曾召開委員會議，會中針對在第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉投票日，遭民眾檢舉在個人臉書、電子看板為特定總統、立法委員候選人、政黨助選，涉嫌違反「總統副總統選舉罷免法」或「公職人員選舉罷免法」等規定案件進行審議。

中選會當時指出，楊烈在投票日當天於個人臉書張貼「今天要選舉了！堅定信心不受任何干擾、威赫、誘騙！正確、勇敢選定總統：2號蔡英文，選定民進黨推選立委讓民進黨立委參選者在國會過半」等文字，違反總統選罷法第50條第2款及公職選罷法第56條第2款規定，處新台幣60萬元罰鍰。

楊烈不服提起行政訴訟，台北高等行政法院去年6月初判決，以裁量恣意為由，撤銷訴願決定及原處分，中選會要另外依法處分。

中選會後來對楊烈裁處50萬元，楊烈仍不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理，今天公布判決新聞稿。

新聞稿指出，即使臨時起意在投票日利用新興電腦社群通訊軟體，如個人公開的臉書網頁，以動態時報貼文方式助選，也是違法的投票日助選行為，楊烈的貼文內容，有違法故意，就應依法受罰。

新聞稿提及，楊烈曾參與立法委員選舉，對法律的限制知悉甚詳，仍故意違法;楊烈為知名公眾人物，受民眾關注程度較高，這次貼文對選舉公平秩序的破壞不容忽視，但因本件並非有組織、系統、計畫性的違法行為，因此認定中選會裁罰法定罰鍰的最低額度，於法有據，判楊烈敗訴，還可上訴。（編輯：張銘坤）1071022