免費接駁助普悠瑪受困客 暖心司機：只想盡微薄力量

宜蘭一群熱血司機在普悠瑪翻車後免費疏運受困旅客，讓不少人感動。司機林家慶說，有一名外籍遊客下車時硬塞了新台幣200元給司機，可能是想表達感謝，要給小費，但當場被司機拒收。（林家慶提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年10月23日

（中央社記者陳偉婷台北23日電）「我們什麼都不會，就只會開車」，宜蘭一群熱血司機在普悠瑪翻車後免費疏運受困旅客，讓不少人感動。司機林家慶說，「只想盡微薄力量，幫大家平安返家。」

台鐵6432次普悠瑪列車21日下午在宜蘭新馬車站發生出軌翻覆事故，雙向都不通車，造成台鐵交通大亂，許多旅客困在羅東站無法南下，或困在東澳無法北上。

「我們到東澳，有沒有人要到東澳，我們不收錢，免費接駁大家過去，讓大家到東澳搭火車往花蓮。」喊得聲嘶力竭的是一名宜蘭租賃車公司的司機大哥，在事發當天的白天，他剛接完客人，身體還很疲累，但聽到普悠瑪翻車事故，車友們呼朋引伴，主動發起受困旅客接駁服務，他毫不猶豫就跟來幫忙。

活動發起人、司機林家慶接受中央社記者採訪時表示，一開始，遊客們聽到「免費接駁」都很遲疑，可能想說「是不是詐騙？」不太敢上車，但司機們持續招呼，才慢慢有遊客靠過來。一群車友，共10幾輛9人座廂型車，開始在羅東、東澳站間往返載客，在台鐵還沒派大車接駁前，協助北上、南下旅客繼續走未完的行程。

宜蘭一群熱血司機在普悠瑪翻車後免費疏運受困旅客，共10幾輛9人座廂型車，在羅東、東澳站間往返載客，在台鐵還沒派大車接駁前，協助北上、南下旅客繼續走未完的行程。圖為21日晚上羅東車站前擠滿了旅客。（林家慶提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年10月23日

林家慶說，這群熱心的車友都是9人座租賃車的司機，當天是週日，大家白天行程都很滿，載客也很累。但傍晚在群組看到普悠瑪出事後，聽說很多遊客在蘇澳新站跟新馬站等待救援，他就立刻線上召集有空的司機，馬上出發助人。

司機們到了事故現場後，發現多數普悠瑪乘客已經離開現場；他們怕影響救災，退到車站外圍等候訊息。不久就傳來，因鐵道不通，東澳站聚集上百名旅客的消息，司機們二話不說又趕往東澳。

林家慶表示，當時天色已晚，東澳又是一個小村，前不著村後不著店，要吃飯、住宿都不容易，他將心比心，想到這群旅客受困，心裡一定很焦急，當時心想，要盡快帶旅客到交通便利的地方。

「從來沒看過東澳這麼多人」，本來寧靜的東澳小站擠滿人潮，約100至200人。林家慶說，司機們向遊客表示，沒辦法載大家回台北，但可免費接駁到羅東轉運站，讓旅客能搭客運回台北、板橋，且為了體貼有帶孩子的乘客，優先讓有帶孩子的家庭上車，所有的旅客都很感謝，也非常配合，大家都能將心比心、彼此體諒。

從東澳到羅東，又從羅東載準備南下的旅客到東澳，10幾名司機每人平均往返2趟載客；也有司機載客人到南澳，或甚至以低價讓遊客包車回台北。

林家慶說，在出發前往接駁前，曾有車友問他：「林大哥，我們要怎麼收費？」但林家慶毅然的說：「不收費，免費幫忙」，車友們還是熱情相挺，跟著他就往東澳衝。

談起印象最深刻的事，林家慶說，司機們想盡力幫忙，客人在車上一直說：「台灣最美麗的風景真的是人」，這句話一直在車內迴響，「讓我都很不好意思」。

普悠瑪發生嚴重傷亡，很多民眾都很揪心，不少旅客一上車就先打電話回家報平安，也跟家人說:「有熱心司機免費接駁」，結果家人都不相信，認為「怎麼可能」。

「我們什麼都不會，就只會開車；我們什麼都沒有，就只有車」，林家慶說，大家都不願意發生這樣的事情，免費接駁只是想盡微薄力量，讓大家都能平安順利的回家，這樣司機們也感到滿足。

民間車隊免費接駁，遊客感恩的心滿溢。林家慶表示，有一名外籍遊客下車時硬塞了新台幣200元給司機，可能是想表達感謝，要給小費，但當場被司機拒收；還有很多遊客把本來要買來送人的伴手禮都送給司機，司機不收，他們還硬塞在車上，麻糬、酥餅、台鐵便當都有，也讓司機們感覺溫暖。（編輯：張銘坤）1071023