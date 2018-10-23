山區徹夜守網待鴿不成 男子睡夢中遭逮

苗栗縣60歲許姓男子在頭屋鄉山區涉非法架網捕鴿，經徹夜守候未見賽鴿落網，在一旁草叢呼呼大睡，不料警方23日會同民間團體上山巡檢，當場查獲許男，將他依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年10月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣60歲許姓男子在頭屋鄉山區非涉法架網捕鴿，現場等候一夜未見賽鴿落網，於是在旁呼呼大睡，不料警方今天會同民間團體上山巡檢，當場逮著正著，被依法送辦。

有鑒於冬季賽鴿將至，不肖人士在山區架設「天網」擄鴿事件頻傳，苗栗縣警局頭份分局與民間團體共同組成「護鴿專案」，今天由分局偵查隊小隊長劉孟宗率多名員警，偕同北海聯合苗栗除網大隊等10餘人前往頭屋鄉山區查緝，當場查獲60歲許姓男子及非法捕鴿網一具。

警方調查，許男昨天下午2時許前往頭屋鄉國道1號123公里路段旁山區架設鴿網後，便在現場守株待「鴿」，卻遲遲未見賽鴿落網，經徹夜守候索性在一旁草叢呼呼大睡，直到員警等人現身才驚醒。

警方調查，許嫌有恐嚇、竊盜等前科，過去就曾架設鴿網遭查緝，此次原本打算網獲賽鴿後，以每隻新台幣1500元價格賤賣給上游擄鴿集團，未料，守株待鴿不成，反而先遭查獲，第一時間落跑不成才坦承犯行，警方詢問後依恐嚇取材、竊盜未遂罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1071023