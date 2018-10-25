議長賄選案 屏東8議員判刑定讞須入獄

（中央社記者蕭博文、郭芷瑄台北25日電）屏東縣議會第18屆正副議長選舉賄選案，最高法院今天駁回上訴，王志豐等6名中國國民黨現任議員，與歸曉惠、陳昭忠2名前議員，各遭判處3年2月至4年不等刑期定讞。

王志豐、潘裕隆均被依公職人員選舉罷免法賄選罪判刑4年，褫奪公權4年。

潘政治、陳昭忠被依選罷法收賄投票罪各判刑3年4月，顏金成、李冀香各處3年3月徒刑，歸曉惠、陳美瓊各處3年2月徒刑，均褫奪公權2年；最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

另方面，議員許天賜二審遭判刑3年4月，今年初過世，最高法院今天改判不受理；屏東縣議會議長周典論也遭檢察官起訴，一二審均獲判無罪，檢察官並未上訴。

最高法院新聞稿指出，王志豐等人於民國103年11月29日當選屏東縣議會第18屆議員，王志豐、潘裕隆為支持周典論競選議長，計畫邀請李冀香等議員到台中市住宿同一飯店並集體活動，待同年12月25日議長投票日再一同赴議會投票，藉此固樁。

潘裕隆103年12月21日將李冀香等議員接送至台中，招待住宿、飲宴，王志豐則在住宿飯店發放每人新台幣1萬8000元賄款並代購就職日所需的西裝、服飾。

李冀香等議員分別收受新台幣2萬4000元至4萬4000元不等不正利益，事後陳昭忠因另案遭解職，歸曉惠則辭去議員當選三地門鄉長。

案經最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

屏東縣選委會總幹事鄭文華表示，依選罷法規定，判刑定讞沒有緩刑，8名縣議員王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠（已於2016年被判當選無效定讞）、陳美瓊、歸曉惠（後來轉補選三地門鄉長）將喪失現任議員和鄉長職務，同時，已登記參選連任下屆議員的王志豐、潘裕隆和陳美瓊及參選連任下屆三地門鄉長的歸曉惠都將喪失參選資格。

鄭文華說，目前選票還沒印，沒受到影響，選舉公報印一半，縣選委會正想辦法補救。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝氣憤得表示，這些要參選連任的參選人競選總部都成立了，要不然就早一點判，在這節骨眼判刑根本是有政治黑手在運作，怕國民黨氣勢太旺。

議長周典論3年前被控綁樁賄選案，最高法院認定王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠、陳美瓊、歸曉惠等8名議員分別觸犯投票行受賄罪，今判8人各3年2月至4年不等徒刑須入獄，另名涉案議員許天賜日前過世判公訴不受理；周典論因查無證據和相關議員共同綁樁行賄，已獲判無罪確定。（編輯：方沛清）1071025

屏東縣議會第18屆正副議長選舉賄選案，陳昭忠（左）、歸曉惠2名前議員遭判刑。（圖取自陳昭忠、歸曉惠臉書www.facebook.com）