男攜毒開槍拒捕 警急閃奮勇逮捕送辦

高雄市警察局鳳山分局員警26日巡邏時發現一輛可疑自小客車，對方駛入死巷後棄車逃逸，並向追捕的員警開槍，員警機警閃過，逮捕犯嫌林姓男子，起獲海洛因約28公克、改造手槍一把、子彈5發及現金等。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年10月26日

（中央社記者陳朝福高雄26日電）高雄市警察局鳳山分局員警今天巡邏時發現一輛可疑自小客車，對方駛入死巷後棄車逃逸，並向追捕的員警開槍，員警機警閃過，並奮勇逮捕犯嫌林姓男子，起獲改造手槍、海洛因等。

鳳山警分局五甲派出所所長吳明忠表示，與警員郭晉宏等於凌晨1時30分許巡邏行經林森路巷口時，發現一輛自小客車見巡邏警車立即駛入巷內，在駛入死巷後棄車逃逸，利用暗夜鑽入整修中的空屋。

員警除了呼叫線上警力支援，並沿路搜尋，發現林男徒步跑往另一巷內，吳明忠與郭晉宏立即駕警車追緝，巡佐陳志仲也徵用民眾機車共同追捕。隨後發現林男騎乘隨機於路邊竊取的自行車，並在會車之際持一把手槍朝巡邏警車示威，但未開槍。

巡邏警車立即迴車追捕，林男朝警車開槍射擊一發，隨後再射擊第二發後不慎撞上路邊汽車倒地，並再拉槍機準備射擊第三槍，子彈卡在槍枝未射出，吳明忠見機不可失持槍下車壓制林男並奪槍逮人。

警方查獲海洛因約28公克、改造手槍1把、子彈5發及現金新台幣10萬1000元，並於現場拾獲空彈殼一枚及不發彈1顆與擦槍工具。全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、殺人未遂、竊盜等罪嫌送辦。（編輯：張銘坤）1071026