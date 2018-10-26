高鐵嘉義段橋下高空吊籃意外 一工人不治

嘉義縣太保市往六腳鄉方向的高鐵橋下26日發生高空吊籃意外，在吊籃上作業的李姓工人被經過的大貨車擦撞摔落地面，送醫急救後仍宣告不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 107年10月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣太保市往六腳鄉方向的高鐵橋下今天發生高空吊籃意外，在吊籃作業的李姓工人被經過的大貨車擦撞摔落地面，到院前心肺功能停止，送醫急救仍宣告不治；原因待調查。

嘉義縣消防局於下午1時30分接獲民眾報案，指台37線高鐵下方太保往六腳的路段發生意外事故，救護人員趕抵現場，為高鐵外包商在現場進行防鏽工程，高空吊籃不慎被大貨車撞落，造成工人李姓男子墜落地面。

消防局指出，李姓工人已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由太保消防分隊救護車送往嘉義長庚醫院急救，急救後仍宣告不治。

涉嫌肇事的大貨車沈姓司機指出，從桃園準備前往雲林北港載貨，當時經過現場時，原本行駛在外車道，後來為了閃避慢車道轉進的車輛，而往內側行駛，不慎擦撞勾到高空作業的吊籃。

警方表示，作業的吊車停放在另一側的南下車道，高空吊籃利用吊臂延伸，並橫跨過橋下至另一側施工，是否有違反相關規定，正進一步調查釐清原因。（編輯：吳佳穎）1071026