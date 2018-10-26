報紙刊廣告事件延燒 林智堅謝文進團隊互告

無黨籍新竹市長參選人謝文進競選總部26日舉行「選舉奧步－真新聞被說假新聞」記者會，針對日前在媒體刊登廣告，卻遭新竹市長林智堅競選團隊提告進行說明，並宣布擬提誣告與毀謗。中央社記者魯鋼駿攝 107年10月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市長參選人無黨籍謝文進競選總部今天針對日前在媒體刊登廣告，卻遭新竹市長林智堅競選團隊提告進行說明，擬提誣告與毀謗。林智堅競選團隊表示，一切交由司法處理。

爭取連任的民主進步黨籍新竹市長林智堅競選總部，16日召開記者會指出，某報紙以新聞報導格式刊載半版廣告，內容斷章取義、抹黑市府依法辦理的限制性招標，並對林智堅行政中立做出不實指控，認為是在利用媒體散佈謠言，混淆視聽。

林智堅競選總部律師蔡政峯當時在記者會上表示，謝文進服務處主任吳桂芬以記者採訪報導方式，透過報紙刊登散布不實內容，製造謠言，企圖影響選情，依公職人員選罷法104條「意圖使候選人不當選」，共同針對媒體、登報者吳桂芬採取法律行動。

謝文進競選總部今天舉行「選舉奧步-真新聞被說成假新聞」記者會，由總部主任委員李宏生與律師王景揚召開，宣布將控告林智堅誣告及林智堅競選辦公室主任黃任瑋共同毀謗名譽。

李宏生指出，議員質詢監督市長施政是法定義務，本就該公開透明；報紙廣告所登內容屬實，是真訊息，不應被指為「假新聞丶真抹黑」，現在林智堅競選總部已提告，吳桂芬也決定提出告訴，控告林智堅誣告以及林智堅與其競選辦公室主任共同毀謗名譽。

王景揚說，謝文進競選總部的廣告是呈現真實質詢狀況，現場的當事人最清楚，廣告的內容都是真的，沒有不實的問題。

林智堅競選辦公室主任黃任瑋回應，17日已委由律師遞狀，完成告發程序，一切交由司法處理。他說，林智堅自始即宣示「三不一要」，不抹黑、不攻擊、不造謠，要比政績、政策，也呼籲選民共同抵制負面的選舉文化。（編輯：梁君棣）1071026