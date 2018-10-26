涉挖角聯發科人才遭訴 夫妻檔獲判無罪

（中央社記者劉世怡台北26日電）聯發科前人力資源部主管林碧玉與丈夫陳威任涉竊取人才資訊並挖角遭訴。北院今天認定聯發科員工轉職等為個人自由意志決定，本件未達侵害營業秘密，且罪證不足，判兩人無罪。

依據台北地方法院公布判決指出，檢方起訴指控林女在離職前，未經聯發科許可，將公司員工資料及應徵者資訊等營業秘密資料，分以64封電子郵件，傳送到自己私人電子信箱。

林女後來設立獵人頭公司，涉嫌利用仍任職聯發科的丈夫陳威任（後來離職）提供的帳號密碼，登入聯發科內網，查詢員工分機及組織資料，再挖角聯發科研發人才，損害聯發科公司利益，依背信、妨害電腦使用及違反營業秘密法罪嫌起訴。

法院審理期間，林女表示，她沒有使用丈夫帳號密碼登入聯發科內網，陳男也否認犯罪並說，內網系統是開放給所有員工使用，沒有限制使用目的；同時，聯發科公司沒有規範員工不可以把公司分機告訴公司以外的人，且妻子曾任職聯發科，根本不須要透過他去查同事資料。

法院調查，這些人事資料非必然影響聯發科公司營運，且員工求職、任職、離職及轉職的意願或決定，均為個人自由意志決定，其中，有3名證人證述在聯發科公司任職時有接到林女電話，但其離職原因與林女無關；另有證人在離職前一天才接到林女電話，難認聯發科有受到損害。

法院表示，林女在離職後，雖未依聯發科要求刪除或銷毀這些檔案，仍未達侵害營業秘密，全案罪證不足，判處兩人無罪，還可上訴。（編輯：梁君棣）1071026