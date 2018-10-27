台中港工安意外 尋獲台電外包人員1遺體

台電台中火力發電廠2名外包水下作業人員，27日在發電廠出水口進行止水塊吊樁作業時驚傳失聯，台中港消防分隊救難人員晚間尋獲其中1人遺體。（台中港消防分隊提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年10月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台電台中火力發電廠2名外包水下作業人員，今天在火力發電廠出水口進行止水塊吊樁作業時失聯，台中港消防分隊獲報後，緊急出動人員搜救，晚間尋獲其中1人遺體。

台中港消防分隊中午時接獲報案指稱，台電2名外包水下作業人員，在龍井區火力發電廠出水口進行止水塊吊樁作業時失聯，出動消防人員及空勤直昇機搜救。

台中港消防分隊表示，2名水下作業人員從上午10時開始作業，由李姓男子身綁安全繩、戴著蛙鏡及呼吸器下水作業，陳姓男子則在岸上拉安全繩確認水下作業人員的安全，後來發現水下人員沒有回應，陳姓男子下水尋找也失聯。

台中港消防分隊指出，下午3時40分左右，透過水下攝影機發現其中1人受困於石頭底下，下午4時多潛水人員準備下水，但現場水流過強，潛水人員無法下水，直到晚間重新整備後，潛水人員下水搜救尋獲失聯之一的李姓男子遺體上岸。（編輯：張芷瑄）1071027