追討連戰等溢領退休金 台北分署已發通知

週刊報導，連戰等國民黨高官拒繳黨職併公職而溢領的退休金，將遭強制追繳，台北分署已立案處理。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北26日電）媒體報導，中國國民黨前主席連戰遭追討溢領的退休金新台幣10萬元，法務部行政執行署台北分署今天證實，已對連戰等人發出通知要求自動履行。

鏡週刊報導，連戰等國民黨高官拒繳黨職併公職而溢領的退休金，將遭強制追繳，台北分署已立案處理。

台北分署今天表示，今年9月起陸續受理來自各縣市政府及考試院銓敘部移送的追討溢領退休金案件，共26案、金額總計新台幣一億元，其中，個人部分有7案，金額自10萬元到543萬元不等。

不願具名的執行官員表示，遭追繳的知名對象包括連戰10萬元、前監察院長陳履安122萬元、前僑務委員會委員長焦仁和220萬元、前考試院長關中351萬元、前監察委員黃肇珩543萬元。

台北分署表示，是在本月7日受理銓敘部移送案件，已發出傳繳通知，限期30日內自動履行，若屆期未履行，再依法強制執行，目前已有義務人主動洽詢繳款事宜。

行政執行署代理署長陳盈錦則說，樂見義務人主動洽詢繳款，若對銓敘部處分有爭議，執行署尊重義務人採取行政救濟。（編輯：梁君棣）1071226