吳瑞北：台大校長重啟遴選才有正當性

教育部24日宣布同意管中閔接任台大校長，校長候選人之一吳瑞北與委任律師到台北高等行政法院聲請假處分。吳瑞北（中）27日受訪表示，教育部宣布管中閔擔任台大校長有違法疑慮，重啟遴選才有正當性。中央社記者王飛華攝 107年12月27日

（中央社記者林長順台北27日電）教育部24日宣布同意管中閔接任台大校長，校長候選人之一吳瑞北向法院聲請假處分。吳瑞北今天表示，教育部宣布管中閔擔任台大校長有違法疑慮，重啟遴選才有正當性。

台大校長遴選委員會今年1月選出管中閔為新校長，原訂2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年。25日請辭獲准的教育部長葉俊榮24日召開記者會，宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

台大校長候選人之一吳瑞北25日聲請假處分定暫時狀態，防止管中閔上任。吳瑞北上午與委任律師到台北高等行政法院，陳述聲請理由，教育部也指派代理人到場。

吳瑞北出庭前指出，教育部24日宣布管中閔擔任台大校長，並於25日發函台大的行為有違法疑慮，他聲請假處分是堅持程序正義，他主張在台大還沒有重啟遴選程序前，不得聘任管中閔為台大校長。

吳瑞北說，程序正義一定要堅持，教育部於今年5月4日已表示台大校長要重啟遴選程序，重啟遴選才能取得正當性。

雙方在法庭內對聘任管中閔程序是否完成有不同看法。教育部指出，12月25日已完成聘任程序，行政處分已完成，明年1月8日交接、製發聘書只是行政活動，並非行政處分，沒有假處分的必要。

吳瑞北律師團表示，聘任台大校長的程序尚未完成，聲明在台大重啟遴選程序前，教育部不得逕行製發台大校長聘書給管中閔的行政處分，並表示將提起停止執行的聲請。

承審法官在問完兩造後表示，將儘速做出裁定。（編輯：張銘坤）1071227