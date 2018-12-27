法院裁定魏應充加保 檢方認不當提起抗告

頂新、味全前董事長魏應充（前左）17日假釋出獄後，台中高分院因頂新油品案未審結，22日裁定魏應充加保新台幣1億元、限制住居，台中高分檢認為原裁定不當，27日向法院提出抗告書。（資料照片）中央社記者蘇木春傳真 107年12月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）頂新、味全前董事長魏應充17日假釋出獄後，台中高分院因頂新油品案未審結，22日裁定魏應充加保新台幣1億元、限制住居，台中高分檢認為原裁定不當，今天提起抗告。

魏應充因味全公司混油案，被依詐欺罪判刑2年定讞並入獄服刑，民國106年7月發監後，在桃園八德外役監服刑，經服刑逾1年9月（執行率達87.6%）後申請假釋獲准，這個月17日出獄。

但魏應充在擔任頂新公司董事長期間，決策自越南進口飼料油，提煉精製成豬油販售，台中高分院二審依違反食品法等罪判處魏應充15年徒刑，正上訴最高法院審理中，因案件尚未審結，台灣高等法院台中分院22日召開羈押庭，當場裁定增加保釋金1億元、限制住居。

頂新油品案在彰化地檢署偵查期間，魏應充被檢方聲請羈押，移審至彰化地方法院時，法官裁定3億元交保，目前還在保管中。

台中高分檢在收到台中高分院裁定加保的裁定書後，認為原裁定不當，今天向法院提出抗告書，檢方指魏應充在台中高分院因違反食品安全衛生管理法等罪，被判處應執行有期徒刑9年，得易科罰金部分6年，且魏應充違反商業會計法也被判處2年，案件尚未審結。

檢方認為，縱使魏應充為有案在身的被告，即使限制住居、定期到警局報到，但在判決確定之前，也不會隨時加以監控，仍隨時有足夠時間潛逃，且台灣地區四面環海，潛逃或偷渡中國更是極為輕易，過去有許多重大案件罪犯潛逃出境紀錄。

此外，魏應充雖再加保1億元，共計已提出4億元具保金，但在富比士富豪榜上，魏應充家族排名台灣第2名，總計2223億6000萬元，對被告而言，4億元沒有嚇阻力。

檢方指出，魏應充先前因味全公司混油案，僅被依詐欺罪判刑2年，但當時台北地院審理時，法院諭知的具保金額即達13億1000萬元，與頂新案的具保金額相差甚鉅。（編輯：翁翠萍）1071227