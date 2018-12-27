飛機餐未吃帶入境 米漢堡含雞肉罰3萬

一名台籍男子27日搭機從中國大陸返台時，將機上提供含有雞肉的「米漢堡」帶下飛機，通關時遭查獲，被依法裁罰新台幣3萬元。（旅客提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年12月27日

（中央社記者邱俊欽桃園機場27日電）一名本國籍男子今天搭機從中國大陸江西返台時，將機上所提供含有雞肉的「米漢堡」帶下飛機，在通關時遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例，裁罰新台幣3萬元。

關務署台北關表示，一名54歲台灣籍的李姓旅客上午11時搭乘中國東方航空班機，從江西南昌入境桃園國際機場時，因未據書面或口頭申報，直接從9號綠線(免申報)檯通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內有一個含雞肉的「米漢堡」，重約140公克，依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，處以3萬元罰鍰。

李姓男子表示，米漢堡是東方航空在飛機的供餐，因為當時並不餓，於是帶下飛機，沒想到通關時被海關攔下，對於攜帶140公克「飛機餐」的米漢堡入境，卻受罰3萬元，感到相當錯愕與無奈。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：李錫璋）1071227